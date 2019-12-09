用AI呃AI　Facebook推反人面識別技術

人面識別技術開始普及，引起侵犯私隱的關注，外國媒體報道，Facebook的人工智能實驗室Facebook AI Research(FAIR)開發出一種「去識別」技術，務求欺騙面部識別系統。

據報，技術使用機器學習實時地改變視頻中人物的關鍵面部特徵，誘使面部識別系統錯誤地識別對象。原理上是將一個對抗自編碼器與一個訓練過的面部分類器配對，以使人的面部稍微扭曲，但又能維持一個人們可認出來的自然樣貌。

過去的對抗技術主要應用於從監控攝像頭等渠道獲得的照片、靜止影像，現在FAIR的研究針對實時影像和視頻。FAIR稱，這項技術成果是行業首例，足以抵抗精密的面部識別系統。

不過，據稱Facebook不打算在任何商業產品中，使用上述反人面識別技術，但這項研究可能會對未來的個人隱私保護工具產生影響。

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