【財經評論】港經濟似日本化　買樓穩贏變夢話

香港社會動盪剛過了半年，仍未看到復原迹象，除了嚴重打擊經濟外，倘撕裂局面曠日持久，連長遠人口結構也會出現根本性轉變，致使目前人口老化及勞動力不足的情況加速惡化。一旦生產力被長期削弱，就有複製日本「經濟迷失」之虞！莫說買樓穩贏，連成家立室也見艱難。

有調查顯示，雖然第4季市民看淡樓價未來1年下跌的比例，由第3季的56%顯著下降至46%，但同時有57%表示，現時對置業非常不感興趣或頗不感興趣，按季上升6個百分點。其實，價格高企及社會動盪不是打擊長遠樓市的最致命原因，由其衍生出來的「人口紅利」減弱才是關鍵，亦是日本經濟長期迷失的癥結，港人必須引以為鑑。

今次社會亂局，年輕人是主力，他們同時肩負起未來人口老化的重擔。數據顯示，目前香港人口雖然接近750萬，但介乎25至54歲的適齡勞動人口明顯已見頂，據估計，若下降趨勢持續，到了2047年，適齡勞動人口將下跌逾7%，而到了2066年更大減近14%，變壞程度將接近日本水平，亦較內地嚴重。

回看過去數十年，香港之所以能打造成為顯赫國際的「東方之珠」，當中「人口紅利」起了至關重要的作用，釋放出巨大生產力及消費力，再加上外部需求充足，使樓價節節攀升，買磚頭保值成為穩贏策略，惟目前恰恰相反！未來要使磚頭保值，就只有兩條出路：要麼自己增加生產力，即年輕人多生育；要麼加大力度引入年輕移民，才能維持經濟長期增長。不過，香港已是全球生活成本最昂貴城市之一，要吸引海外人口定居有一定難度，社會不安更令本土精英有「出走」危機。再者，隨着中港矛盾激化，過去兩年，平均每天持單程證入境的內地居民分別為129人及116人，未用盡150個配額。

因此，政府必須大力投資教育、技術、鼓勵生育，以及一系列為適應未來趨勢而培養勞動力的政策，可惜管治班子目前無心戀戰、得過且過，着眼點只在小恩小惠的紓困措施，無憂患意識，未認真着墨長期結構問題！相反，歐美等先進經濟體已力求避免墮入「日本化」陷阱，連過往着重民族感的日本，近期也「低頭」放寬移民，環顧四周，僅香港停留內耗之中。

過往市民置業，即使苦了大半生供樓，惟看着樓價升值，也算老懷安慰。可惜目前經濟可持續發展的大勢恐現根本性變化，政府既短視又無能，最終承受苦果的不只一代人！

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