樓價UPDATES：交投放慢！元朗YOHO Town本月僅兩成交

臨近年底，二手交投減慢，元朗YOHO Town本月暫只錄得兩宗交投。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，間隔屬兩房戶，獲買家以845萬元買入，實用呎價18,571元，上址9年升值409萬元。買家為外區人士，心儀單位坐向東南，望開揚山海及內園景，故決定入市。

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新界區

●YOHO Town第2座高層C室，實用面積393方呎，以兩房設計，以615萬元沽出，實用呎價15,649元。屋苑現時有約60個單位放售，叫價由630萬元起。

●大埔居屋逸雅苑錄本月首宗買賣，屋苑B座中層03室，以三房包括套房及連儲物室間隔，向北望內園景，實用面積566方呎。上址於已補價自由市場以648萬元放盤僅一星期，由於盤源少，吸引外區人士議價至623.8萬元購入，實用呎價11,021元。

●西沙帝琴灣凱弦居11座中層G室，原開價1,200萬元，累減70萬元，獲區內買家以1,130萬元承接。單位實用實用面積1,031方呎，以三房間隔，向東南望山景。實用呎價10,960元。而原業主由1998年持貨至今，帳面賺394萬元。

●沙田河畔花園B座中層01室兩房戶，實用面積269方呎，獲買家以460萬元購入，實用呎價17,100元。原業主於2016年以338萬元購入，帳面賺122萬元，升幅36.1%。

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