否極泰來！2020年最佳貨幣可能係...歐元

外國傳媒報道，2020年最值得投資的貨幣可能是歐元！匯價攀升的幅度有機會令一眾華爾街分析員大跌眼鏡。目前歐元兌美元處於1.1水平，料明年3月升至1.12，年底更達1.15，主因是華爾街可能低估了歐洲財政刺激政策對歐元匯價的影響。

今年以來，由於歐央行深化負利率，令歐元借入成本降低，投資者大舉進行「套息交易(carry trade)」，傾向借入歐元，來投資回報較高的其他貨幣及資產，從而壓抑了歐元匯價。

不過，由於歐元區各國財長強烈反對負利率，有市場分析師表示，該政策將會導致金融機構盈利萎縮，以及抑制消費支出等負面影響，故歐央行行長拉加德可能會調整現行貨幣寬鬆政策，並加強財政刺激。

因此，不難預期2020年歐元有機會大反撲，其中，摩根士丹利料明年第一季歐元兌美元有望升值5%，至1.16水平；荷蘭銀行及德國商業銀行則估計，明年3月上漲1.14。

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