酷派集團澄清業績報道

「截至2018年，公司還處於虧損，今年7月成功復牌後，每個月開始盈利，今年可以做到不虧損，明年爭取實現扭虧為盈。」

董事會謹此澄清，上述有關2019年及2020年財務表現(包括獲利或虧損的引述)的陳述僅為梁銳的個人觀點及希望。儘管基於公司並非根據香港財務報告準則編製的未經審核管理帳目，於2019年7月至11月期間自業務營運錄得溢利，但董事會認為有關數字未必可呈現公司截至2019年12月31日止年度最終財務表現的準確情況，因其仍須視乎其他可變因素，包括但不限於2019年12月的表現、匯率影響，以及非經營開支。

此外，公司截至2019年12月31日止年度的財務業績，亦將須待公司審核委員會及核數師審閱及審核後方可作實。梁銳確認該等陳述僅為其對員工的期望，並旨在鼓勵員工努力工作，而該等陳述不擬構成公司就其業務或財務表現刊發的資料的一部分，且並不反映對公司未來營運、財務或業務狀況的任何預測。

公司謹此強調，其並未作出任何溢利預測。

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