美國散戶加快逃離股市　分析：這是利好信號

美國散戶正以數十年來最快速度逃離股票基金，分析認為這對長期牛市來說是一個利好信號。

外國媒體報道，數據顯示投資者已從專注於美國股票的共同基金和交易所交易基金(ETF)中撤出1,355億美元，創下自1992年有記錄以來的最大撤資規模。

其中有約2,208億美元從股票型共同基金中撤出，遭遇撤資的大部分是使用過去10年來表現不佳的主動管理型策略的基金。與此同時，有853億美元流入了股票ETF，但這一流入規模處於8年來低點。

分析認為，上述趨勢凸顯出投資者對市場的擔憂，但這次資金流出也表明投資者以理性看待不斷衝高的股市。

事實上，這些投資者已將數千億美元轉移到債券和貨幣市場基金，這些領域被認為是表現相對穩定的避風港，若接下來中美兩國能達成貿易協議，或推動這些資金中的一部分重返美國股市。

報道又稱，截至12月4日當周，受貿易樂觀情緒提振，投資者把近50億美元重新投入美國股票基金，這是三個月來最大單周流入規模。

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