時代的智者！聯儲局前主席沃爾克逝世　享年92歲

外國傳媒報道，美國聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)周日(8日)逝世，享年92歲。

沃爾克在美國前總統卡特(Jimmy Carter)及列根(Ronald Reagan)期間出任聯儲局主席，最著名的是為了緩和惡性通脹，將利率大幅調高至22厘，雖然使美國製造業、農業和房地產業陷入困境，之後卻造就了長達20年的擴張。

他於1979至1987年在任期間，經歷石油危機、拉美危機、美債危機等，被譽為是美國最偉大的聯儲局主席，前主席格林斯潘讚他是「過去20年美國經濟活力之父」，前國務卿基辛格稱其為「時代的智者」。值得留意的是，沃爾克身高超過2米。

在2008年金融海嘯後，他領導了前總統奧巴馬的經濟復甦委員會，並創下由其命名的監管規則，名為「沃爾克規則」，主要是禁止商業銀行再進行類似引發2007年次按風暴的風險投資。

於2018年，年屆91歲的他批評美國的經濟和政治狀況全方位「一團糟」，同時批評聯儲局讓美國民眾失去信心，因當局2%通脹目標似乎沒有「理論上的證據」。

沃爾克直指，白宮正變成一個財閥政治(plutocracy)，華盛頓已由金錢操控，已經不由政府官員們運作，而是被各種遊說團體和智庫控制。

他又擔憂下一次金融危機的到來，雖然銀行的穩定性比以前更好，「但不知道他們到底在操縱甚麼，我們需要更好、更強大的監管權力」。

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