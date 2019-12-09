夜市UPDATES：踏入「超級事件周」美股反覆　港夜期高水

全球金融市場進入「超級事件周」的首個交易日，美股走勢反覆，當中道指目前報28,003點，跌幅收窄至11點或0.04%；標指報3,147點，升1點或0.05%；納指報8,674點，升18點或0.21%。港股期指夜市則報26,528點，升12點，高水33點。

美國聯儲局、歐洲央行都將公布利率決議、英國大選、全球貿易局勢的最新消息等，都有可能引爆市場。

有分析指出，美國總統特朗普目前正處於被彈劾的危機之中，加之2020為美國大選年，市場普遍預計美國政府將難以推出更多財政刺激措施。在此情況下一旦美國經濟再度陷入危機，貨幣政策將成為主要調節手段，屆時聯儲局進一步減息。

聯儲局周三公布貨幣政策會議結果及聲明，分析認為，市場雖料聯儲不會改變貨幣政策，但該局也將公布最新的經濟預測，其會否改變貨幣政策的前瞻指引仍值得期待。

投資者需要關注12月12日的英國大選，這將對英國脫歐產生重大影響。歐股目前走勢各異，當中英股升0.05%；德股跌0.18%；法股跌0.4%。

【22:30】聯儲局本周議息前，美股早段回吐，道指跌60點，至27,954點；納指跌5點，至8,650點；標指跌3點，至3,141點。

高盛將梅西百貨的評級由「中性」下調至「沽出」，預料該公司的零售業務仍會進一步下跌。梅西百貨股價早段跌2.18%至14.82美元。

花旗將3M的評級由「買入」下調至「中性」，指出該公司使用的化學原料可可能招來訴訟。3M股價早段跌1.15%至169.49美元。

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