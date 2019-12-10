李秀恒：利好因素重臨港股

要知道，現時中美仍未動筆簽署首階段貿易協議，同時雙方於不同領域的矛盾似乎有再次升溫的迹象，令貿易談判隨時出現變數。加上早幾個月前曾傳出，美國總統特朗普有意強制中國公司退出美國股市，令不少在美國上市的中國公司感到了危機。在這樣的大環境下，阿里巴巴這種新經濟龍頭企業的率先回歸，有可能帶動在美國上市的中資企業跟隨其步伐回流港股，以分散風險。

此外，因美國本地投資者對中資企業了解不深，因此於美國上市的中資股有長期被低估的現象。以阿里巴巴在美國的市盈率為例，維持20倍水平，低於很多在香港上市的中資股份。相較之下，香港投資者較熟悉中國企業和市場，且對投資中資企業的意欲較美國投資者高，回流港股除可分散企業風險外，亦可為中資企業帶來額外的收入。

除了阿里巴巴回歸港股之外，中國財政部連續第三年在香港發行美元國債，而且本次發行的規模達60億美元，為歷來單次發行最大規模的美元國債。此舉不但反映出中央仍有興趣擴大離岸資金市場，並且願意在政策上給予香港金融業支持，同時亦顯示出中央對香港作為國際金融中心地位投下信心一票。

李秀恒

香港經貿商會會長

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