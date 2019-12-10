李秀恒：利好因素重臨港股
2019年12月10日 00:02
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轉眼間2019年就到了聖誕鐘聲處處聞的時候，就經濟而言，香港今年的經濟拾級而下，令人憂慮。特別是自6月受社會因素及中美貿易戰等多重不利因素影響，本港營商環境、股市及政府財政收入都面對極大挑戰。政府早前透露，不但十五年來首錄財政赤字，經濟或收縮1.3%。所幸上月底阿里巴巴(09988)及國家財政部分別來港上市和發債，為香港金融業帶來正面的訊息。
阿里巴巴11月26日以第二上市形式回歸港股市場，成為今年港股「集資王」，短短幾個交易日便累錄逾400億元成交額，總市值超過4萬億元，超越騰訊(00700)，登頂「港股一哥」。截至今年10月中，港交所IPO共集資約1,443億元，暫時落後紐約交易所及納斯達克交易所，阿里巴巴上市可幫助港交所保住全球新股集資額前列的地位，甚至反超成為全球第一。惟筆者認為，阿里巴巴「回家」帶來的潛在影響，遠超其集資額及成為港股「一哥」的意義。
要知道，現時中美仍未動筆簽署首階段貿易協議，同時雙方於不同領域的矛盾似乎有再次升溫的迹象，令貿易談判隨時出現變數。加上早幾個月前曾傳出，美國總統特朗普有意強制中國公司退出美國股市，令不少在美國上市的中國公司感到了危機。在這樣的大環境下，阿里巴巴這種新經濟龍頭企業的率先回歸，有可能帶動在美國上市的中資企業跟隨其步伐回流港股，以分散風險。
此外，因美國本地投資者對中資企業了解不深，因此於美國上市的中資股有長期被低估的現象。以阿里巴巴在美國的市盈率為例，維持20倍水平，低於很多在香港上市的中資股份。相較之下，香港投資者較熟悉中國企業和市場，且對投資中資企業的意欲較美國投資者高，回流港股除可分散企業風險外，亦可為中資企業帶來額外的收入。
除了阿里巴巴回歸港股之外，中國財政部連續第三年在香港發行美元國債，而且本次發行的規模達60億美元，為歷來單次發行最大規模的美元國債。此舉不但反映出中央仍有興趣擴大離岸資金市場，並且願意在政策上給予香港金融業支持，同時亦顯示出中央對香港作為國際金融中心地位投下信心一票。
李秀恒
香港經貿商會會長
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