莊太量：美超低失業率的啟示

儘管中美貿易戰消息時晴時雨，美國就業數據反覆走強，上周五公布的非農新增職位遠勝預期，失業率再平50年低位，對實體經濟及金融市場有何啟示？

2008年金融海嘯後，美國失業率曾達10%，其後自2010年起逐步改善，近月多次跌至3.5%，創1969年來最低。

另方面，過去一年，每月非農新增職位平均逾15萬個，經濟師估算當地每月新增勞動人口約10萬，如果新增職位趨勢持續，明年失業率有望進一步改善。超低失業率的主要推手是總體需求復甦，拉動經濟增長及勞動力需求。

90年代末至2000年代初，電腦及互聯網興起，帶動生產力增長每年達2至3%；但是金融海嘯後，生產力增長每年僅約1%，遠低於同期經濟增長，造成勞動力需求缺口，推動失業率拾級而下。此外，當地自然失業率由2009年的4.9% 跌至現時的4.6%，亦為另一個原因。

在以往的經濟周期，當失業率低於自然失業率時，反映勞工需求緊張，往往會推動工資增長，繼而帶動通貨膨脹，迫使聯儲局收緊貨幣政策，對金融市場及資產價格帶來壓力。

聯儲局主席鮑威爾去年中在演說中曾經指出，雖然當時低失業率未有推動通脹，但如果央行忽視低失業率對通脹所構成的潛在壓力而不作為，會使公眾質疑聯儲局維持低通脹的決心，甚至影響較長期的通脹預期。其後聯儲局持續加息，終於在去年尾引發股市急挫。

時移世易，今年1月起聯儲局轉軚變鴿，上述低失業率帶動通脹的憂慮已不復再。上月底鮑威爾演說中更指，近年就業數據顯示，愈來愈多中低收入的壯年勞動人口工資獲調升，令人欣慰；而工資增長只是剛剛起步，仍有充裕的增長空間。顯示局方最新取態為樂見勞動市場緊張，因為能使低收入市民享受到薪金增長。

為何央行取態有如此明顯變化？最主要原因雖然工資增長明顯上升，例如上周五公布的平均時薪按年增長3.1%，但未見帶動整體通脹，過去一年美國核心通脹率維持於2%水平，較長期的通脹預期亦持續低於2%，讓聯儲局有信心通脹會受控。

勞動力需求缺口反而為當地弱勢群體創造了就業機會，收入差距在過去多年持續擴闊，近期有收窄的勢頭。另方面，勞工需求緊張可能倒是迫使企業想辦法提升員工效率，改善近年偏低的生產力增長，繼而帶動長遠經濟增長的潛力。

上述社經因素令聯儲局明年收緊貨幣政策機會不大，對金融市場來說是好消息。從近期迹象顯示，困擾市場多時的貿易戰及英國脫歐等均朝向較正面發展，本地政治局勢亦有望緩和，隨着不明朗因素逐步淡化，展望明年，投資者毋須太過悲觀。

(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)

莊太量

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長

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