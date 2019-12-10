林建岳旗下寰亞預警轉虧
2019年12月10日 00:05
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林建岳旗下寰亞預期首季盈轉虧。
林建岳任主席的寰亞傳媒(08075)周一(9日)發盈警公告，預期截至2019年10月底止首季度將錄得綜合虧損，相比2018年同期則錄得盈利。公司解釋，首季業績盈轉虧，主因是近期上映的電影表現不理想。
寰亞傳媒已連續虧損4年，早前公司公布截至今年7月底止全年度便錄得股東應佔虧損1.47億元，令過去4個財政年度累蝕達6.86億元。
豐德麗的業績報告解釋，虧損主要是由於公司的投資物業重估所產生之公平值收益大幅減少；與凱德置地中國控股之合營公司項目廣州御金沙之物業銷售，所貢獻之溢利較去年大幅減少，該金額於公司綜合收益表內確認為「應佔合營公司溢利及虧損」中之一部分。
另外，麗豐營業額雖見上升，但銷售成本亦按年上升1倍至5.43億元。歸屬於公司擁有人溢利按年倒退43.34%至6.68億元。而業績報告內解釋溢利大減，與豐德麗所提的虧損原因相若。
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