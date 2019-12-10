林建岳旗下寰亞預警轉虧

寰亞傳媒已連續虧損4年，早前公司公布截至今年7月底止全年度便錄得股東應佔虧損1.47億元，令過去4個財政年度累蝕達6.86億元。

豐德麗的業績報告解釋，虧損主要是由於公司的投資物業重估所產生之公平值收益大幅減少；與凱德置地中國控股之合營公司項目廣州御金沙之物業銷售，所貢獻之溢利較去年大幅減少，該金額於公司綜合收益表內確認為「應佔合營公司溢利及虧損」中之一部分。

另外，麗豐營業額雖見上升，但銷售成本亦按年上升1倍至5.43億元。歸屬於公司擁有人溢利按年倒退43.34%至6.68億元。而業績報告內解釋溢利大減，與豐德麗所提的虧損原因相若。

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