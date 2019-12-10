東方日報B2：東亞股價最熊睇跌五成　瑞銀嗌沽

東亞股價周一下跌0.56%，收報17.7元，跌穿十天移動平均線。瑞銀指出，最壞情況下，即美國聯儲局更進取地減息，以及中國人民銀行下調貸款市場報價利率(LPR)幅度高過市場預期，東亞淨息差將顯著縮窄。與此同時，因中國內地房地產風險上升，拖累信貸成本急飆，「最熊」目標價將低見9.3元，較周一收市價顯著低出47.45%。

瑞銀展望東亞的淨息差面對下行壓力，因為其客戶往來及儲蓄存款比例低，淨息差表現較同業更敏感，而且今年下半年港元拆息高企，以及客戶存款由活期轉向定期，均帶來負面影響。同時，內地寬鬆措施及LPR改革亦不利東亞中國的貸款回報。

該行相信，東亞中國對內地房地產發展商的風險，將繼續成為投資者主要關注因素，其憂慮或持續困擾股價表現。瑞銀考慮到淨息差壓力及信貸成本很可能上升，將東亞今年的每股盈利預測下調6%，並指東亞在經營逆境下，反映股東回報的股本回報率僅5至6%，更會持續受壓。

事實上，今年第四季已有多家券商發表報告唱淡東亞。其中，兩大美資券商摩根士丹利及摩根大通於10月份先後發表報告，前者將東亞目標價劈至15元，後者則削至17.2元，更預警在壓力測試下，東亞2021年的盈利最多插67%，在同業中盈利受創最深。

滙豐環球研究則於上月發表報告，將東亞目標價下調至18.6元，形容東亞今年以來的股價跑輸恒生指數，估值亦低於歷史水平，但仍然欠缺吸引力。

儘管該行預期恒生明年每股盈利輕微下跌1.9%，但增加派息比率之下，每股派息仍有望增長，並支持其估值，將恒生目標價由212.6元調低至157元，降幅26.15%，投資評級由「買入」降至「中性」。恒生股價周一下跌0.69%，收報158.4元。

－－－－－－