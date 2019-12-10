林嘉麒：板塊分化　內房熱炒有理

恒指上周三見過26,000點後，出現了V形反彈，重上了11月橫行區支持26,300點之外，昨日更高見過26,600點水平。六百點的反彈不算多，幅度只有2.3個百分比。不過，在技術走勢上意義較大，起碼跌穿支持後短時間內重上，而且區域上依舊以26,300至27,000作為短期區間，比起9至11月的上下波幅25,500至27,300點為窄。假如波幅短時間內持續悶局反而是好事，加大了港股回穩的可能性。

不過，上周已提及，時壞時好的中美貿易磋商消息已沒有路數可捉，勉強勇字行頭，博低位反彈，成功機率低，只宜短炒。

昨日恒指曾反彈，到達過第一個阻力位26,600點，這是20天、50天及100天的移動平均線位置，阻力明顯，最後更倒跌收場。不過，上周美股調整後迅即反彈，三大指數重回歷史高位水平，對港股來說有部分支持。

本周市場焦點多，重中之重是中美貿易消息。本月限期15號前，美國會否如期向中國商品額外再徵關稅？或許是再度延期徵收？又或者如特朗普口中所說，真的是談判較預期中理想呢？老實說，可能性太多，亦有理由相信有好消息的話，美股可再創新高，屆時恒指或繼續行區間上落，反彈至27,000點也說不定。如上周四所建議一樣，12月要大手部署絕對不合適，炒下區間上落26,000至27,000就無妨。

恒指走勢悶，惟個別板塊分化。年尾基金粉飾櫥窗，資金會先以估值選擇。內房是長期估值低的板塊，單位數P/E，4至6厘的股息率，配合11月份不錯的銷售數據，再加上部分地方政府對房產政策有略為放鬆的情況，資金短期追捧有理。12月份繼續反覆向上機會較高，屬於炒股不炒市的首選。

要留意的是，年尾轉弱的股份未宜太心急撈底博反彈。藥股在短短一個星期，回調幅度驚人，跌幅及技術超賣確實令不少投資者心動。不過，近期出現多個關於內地醫藥政策消息，醫保目錄、第三輪帶量採購等，其中更首次包括創新藥及專科藥。投資者一方面要擔心政策的闊度，涉及的藥企較從前為多，而影響性有多大，由於部分消息是市傳，而年尾舉行不正式的吹風會，眾多消息變得複雜。今年藥股回報高，大戶成本低，減持意欲大，散戶短線不宜沾手。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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