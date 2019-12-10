古勝：三桶油短線反彈空間有限

香港市面大致平靜，港股亦心如止水，恒指全日高低波幅僅185點，收市報26,494點，跌3.6點，成交才650億元。反正聖誕新年長假前，料交投會持續轉靜，指數唔使點睇，炒股唔炒市。

唔知大家記唔記得，舊年平安夜，美股一啲都唔平安，道指急挫逾六百點。如今道指高企係人盡皆知，今年聖誕前又會唔會出其不意玩笨豬跳？反正玩指數衍工具風險太高，萬一突然爆邊押錯注，真係過唔到年！都係炒板塊個股較實際。

東方產經專欄作者 古勝

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