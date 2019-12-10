古勝：三桶油短線反彈空間有限
2019年12月10日 00:55
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香港市面大致平靜，港股亦心如止水，恒指全日高低波幅僅185點，收市報26,494點，跌3.6點，成交才650億元。反正聖誕新年長假前，料交投會持續轉靜，指數唔使點睇，炒股唔炒市。
唔知大家記唔記得，舊年平安夜，美股一啲都唔平安，道指急挫逾六百點。如今道指高企係人盡皆知，今年聖誕前又會唔會出其不意玩笨豬跳？反正玩指數衍工具風險太高，萬一突然爆邊押錯注，真係過唔到年！都係炒板塊個股較實際。
板塊方面，三桶油──中石油(00857)、中海油(00883)及中石化(00386)股價升1至2%，相信與沙特阿美將於本周三(十一日)在沙特交易所上市有關。但始終全球經濟展望疲弱，石油需求不樂觀，石油股係弱勢板塊，短線反彈空間有限。
跟石油股一樣咁難兄難弟的，仲有三隻中資電訊股──中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)，股價一樣咁低迷。但都係嗰句，5G處投資期，加上官方嚴控資費，都係冇咩藉口翻身，當睇少一、兩個板塊好了。
反而內房股有睇頭，其中融創中國(01918)有勢挑戰52周高位45至46元水平；富力地產(02777)都一度觸及250日線14元關，收報13.34元升6%。短線都係跟住啲錢走，短炒內房股，好似隻新城發展(01030)股價成功突破8.8元阻力位，並企在9元樓上收市，應該仲有得去，短炒目標叩10元大關，穿8.6元止蝕。
東方產經專欄作者 古勝
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