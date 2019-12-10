梁冠業：貿談逼死線　宜減倉避險

未來短期而言，各地央行普遍採取貨幣寬鬆政策，投資於公用、房託等高息或防守性股份的吸引力將會提高。縱然美國聯儲局曾明言本年度已暫停減息，市場料未來美國經濟增長放緩，加上美國特朗普大有可能以經濟增長作為政績，料減息或重啟QE將成大方向。預料央行減息的前提下，擁有穩定派息比率的股份可以看高一線。

中國目前面臨多方面壓力，例如房地產市場放緩、零售消費力下降，或債務問題等，但我們認為內地政府將會就不同的民生與經濟問題提供刺激方案，包括逆回購、降准，或以貨幣政策調降各市場利率等。MSCI對A股擴容後，海外資金對於中國股市的配置需求增加，預期中國股市的走勢將較港股為佳。

目前市場仍然將焦點放在中美雙方能否在12月15日美國向中國徵收新一輪關稅的死線前達成首階段貿易協議，美國總統特朗普曾表示達成美中貿易協議沒有最後期限，更甚者指出明年美國總統大選後再達成協議可能更好。白宮經濟顧問庫德洛曾表示，美中接近達成第一階段協議，但鑑於特朗普多變的作風，本周宜減輕倉位為佳，以免談判結果失預期，出現黑天鵝效應。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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