歐股收市受挫 Tullow Oil急瀉逾7成
2019年12月10日 01:25
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歐洲股市收市下挫，英國富時100指數收報7,233點，跌5點或0.08%；法國CAC指數收報5,837點，跌34點或0.59%；德國DAX指數收報13,105點，跌60點或0.46%。
英國圖洛石油(Tullow Oil)全日急插71.75%，公司表示儘管財務表現穩健，但由於加納TEN和Jubilee油田的產量下降，2019年的石油淨產量大大低於預期，因此下調短期產量預測；另外，而首席執行官亦宣布辭職。
法國藥廠賽諾菲擬收購生物科技公司Synthorx Inc.控股權，賽諾菲全日跌2.03%。
羅氏藥廠收跌0.64%，此前公司延長對初創藥企Spark Therapeutics的股份要約期限。
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