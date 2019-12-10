美股收市：道指挫逾百點　蘋果公司跌1.4%

全球金融市場進入「超級事件周」的首個交易日，市場觀望氣氛濃厚，美國股市周一下挫，3大指數均結束連續3日升勢。道指收報27,909點，跌105點或0.38%；標指收報3,135點，跌9點或0.32%；納指收報8,621點，跌34點或0.4%。

蘋果公司全日跌1.4%，為表現最差的道指成分股。高盛、迪士尼收市齊挫逾1%。家居用品零售商Home Depot獲富國銀行唱好，刺激其股價收漲1.06%。

美國聯儲局、歐洲央行都將公布利率決議、英國大選、全球貿易局勢的最新消息等，都有可能引爆市場。

有分析指出，美國總統特朗普目前正處於被彈劾的危機之中，加之2020為美國大選年，市場普遍預計美國政府將難以推出更多財政刺激措施。在此情況下一旦美國經濟再度陷入危機，貨幣政策將成為主要調節手段，屆時聯儲局進一步減息。

聯儲局周三公布貨幣政策會議結果及聲明，分析認為，市場雖料聯儲不會改變貨幣政策，但該局也將公布最新的經濟預測，其會否改變貨幣政策的前瞻指引仍值得期待。

投資者需要關注12月12日的英國大選，這將對英國脫歐產生重大影響。

此外，隨着中美貿易談判的關鍵日期逼近，美國總統特朗普於周一表示，中美貿易談判進展良好。

特朗普政府此前已表明，將於12月15日對1,560億美元中國商品加徵關稅，包括手機、玩具等。不過，市場觀望中美仍有機會達成首階段貿易協議，對華關稅有望延遲落實。

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