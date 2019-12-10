瑞銀：料未來數年中國牛市仍有持續空間

外媒報道，瑞銀資產管理經理在紐約舉行的一次活動中表示，全球資產配置趨勢表明，即使貿易戰發展仍然無法預測，但未來幾年中國股市和固定收益市場仍有上漲空間。

瑞銀指，在過去十年中，「亞洲化」是新興市場資產特別明顯的趨勢，相信中國A股牛市還有「長路要走」，看好醫療健保、教育、技術和消費領域將有強勁表現；並認為由於外國參與的加深，預計中國固定收益市場將出現「數十年牛市」。

該行又稱，國際投資者在美國國債中所佔比例超過35%，在歐洲政府債券中所佔比例超過一半，在日本政府債券中所佔比例約為10%，在中國在岸債券市場中所佔比例僅為2%。中國的市值約佔全球的7%，GDP(國內生產總值)約為12%；而美國佔全球的27%的市值，產值佔比為18%。

出席該活動的瑞銀資管經理包括投資主管Barry Gill、房地產和私人市場主管Joseph Azelby、資產管理多資產策略主管Evan Brown和對沖基金UBS O' Connor首席投資官Kevin Russell。

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