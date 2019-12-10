首創置業擬10供5集資　股價曾挫近12%

公司公布，建議10供5，發行約15.13億股，當中包括約5.1億股H股、約8.24億股內資股及約1.78億股非H股外資股，籌集約25.46億元人民幣(約28.32億港元)，料淨集約24.92億元人民幣(約27.72億港元)。

每股H股供股價為1.87港元，每股內資股及非H股外資股供股價為1.68元人民幣之等值港元(約1.87港元)之認購價進行。

所得款項淨額擬用於償還部分集團現有境內及境外計息債務，以及償還部分其他計息銀行借款及或集團所發行債券。

公司指出，供股目的為加強集團的財務狀況及集團的財務穩定性及支持集團的可持續業務發展；透過降低集團的資產負債率及相關財務成本，提高集團財務資源的質量；及增加公司H股的流通量及促進其交易，藉此實現公司的內在價值。

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