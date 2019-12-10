江銅購加拿大銅礦開發商權益　涉逾87億元

江西銅業( 00358 )公布，其全資附屬江西銅業(香港)投資以總代價約11.15億美元(約87.71億港元)，向Pangaea Investment Management收購標的公司PIM Cupric Holdings。

目前，標的公司持有約1.24億股First Quantum Minerals(FQM)股份，約佔FQM全部已發行股本的18.015%，該公司股份於加拿大多倫多證券交易所上市。交割後，標的公司將成為公司的間接全資附屬。

FQM在包括贊比亞、巴拿馬、秘魯等8個國家擁有9個銅礦開發項目。其中，FQM在贊比亞及巴拿馬擁有3座已投產的世界級礦山，在阿根廷及秘魯擁有兩個待開發礦山。FQM合計控制約4,925萬噸銅礦資源(加拿大NI 43-101標準)，其中歸屬FQM權益銅資源量為4,590萬噸。

此外，FQM在澳洲、贊比亞亦擁有兩個大型鎳礦資源，總資源量為238萬噸(加拿大NI 43-101標準)。2018年FQM實際銅產量約為606,000噸。根據2019年6月30日FQM披露的產量指引，FQM預計2019至2021年銅產量將分別為700,000至735,000噸、840,000至870,000噸及820,000噸。

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