【市前重點睇】人民幣曾跌穿7.04 油金回軟
2019年12月10日 07:37
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●美匯指數反覆企97.64，離岸人民幣(CNH)一度跌穿7.04關，港匯見7.8281，日圓兌美元處108.57，歐元報1.1065，英鎊回落至1.3144。金價觸及1,465美元後回順。布油處64.25美元，紐油失守59美元。道指期貨窄幅上落。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾挫逾200點。
●隨着中美貿易談判的關鍵日期逼近，美國總統特朗普表示，中美貿易談判進展良好。
-傳中國買家重返美國大豆市場，私營壓榨企業獲得至少100萬噸大豆加徵關稅豁免額度，國有企業被排除在該輪豁免之外。
●美國股市周一下挫，三大指數均結束連續3日升勢。道指收報27,909點，跌105點或0.38%；標指收報3,135點，跌9點或0.32%；納指收報8,621點，跌34點或0.4%。https://bit.ly/2Pv8or1
●時代的智者！聯儲局前主席沃爾克逝世，享年92歲。
●美國10年期國債孳息率跌1.73點子，報1.819厘。
●即月恒生指數夜期收報26,460點，跌56點，低水35點，成交8,181張。
●港股ADR指數收報26,382點，跌111點。
●紐約期金收報每安士1,464.9美元，跌20美仙或0.01%。
●紐約期油收報每桶59.02美元，跌0.18美元或0.3%；布蘭特期油收報每桶64.25美元，跌0.14美元或0.22%。
●英國富時100指數收報7,233點，跌5點或0.08%；法國CAC指數收報5,837點，跌34點或0.59%；德國DAX指數收報13,105點，跌60點或0.46%。https://bit.ly/2P44dDu
●瑞銀：料未來數年中國牛市仍有持續空間。https://bit.ly/342Ef7S
●傳摩根士丹利全球裁員1,500人以提高效率，對象是技術和營運部門，但也包括銷售、交易和研究部門的管理人員。
●東亞股價最熊睇跌五成，瑞銀嗌沽。https://bit.ly/36gWzLU
●林建岳旗下寰亞預警轉虧。https://bit.ly/354zkV6
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