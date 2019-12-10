【專家點評】藺常念：中美電訊業角力　最大輸家是…

上周五美國宣布超好的就業數據，11月份非農職位增加26.6萬份，遠比市場預測的18萬份好。失業率降至3.5%，是50年來最低。受到就業數據理想刺激，上周五美股急升。杜瓊斯升337點，標普升28點，距離歷史高位只有1%。

但是本周港股未有跟隨美股急升，反而擔心中國經濟增長放慢，及中美未能在本周內，即12月15日最後限期前，達成第一階段貿易協議。周一港股開市只是微升，一度倒跌，藍籌股窄幅上落，投資者沒有信心入市。

中國11月貿易數據令市場失望，出口跌1.1%，市場預計會微升；但入口升0.3%，比預期略好。整體貿易數據令市場失望，顯示貿易戰傷害到中國經濟，尤其是製造業表現最差。

雖然上周美國白宮經濟顧問庫特羅表示，中美非常接近達成協議。外電報道，中美雙方在取消關稅多少已經達成協議，餘下未解決的問題是還繞中國買多少美國農產品。中方不肯文字上承諾購買美國農產品金額，但美方堅持，仍在磋商。

另一方面，美方要求在保障知識產權方面，中方提供更多承諾。中美雙方差不多每天都通電話，顯示談判進入最後階段。市場擔心，在本周內談判仍有變數。由於時間緊迫，只有六天時間達成協議。萬一達不成第一階段協議，美國就向餘下1,560億美元中國進口徵收關稅。以現時中國製造業增長放慢情況下，中方最不想的就是再加一輪關稅，令到中國出口及製造業受創。

在貿易談判進行中，中美雙方繼續在經濟、科技及電訊方面角力。美國政府將出資500億美元，協助用中國電訊產品的美國地方政府更換至美國電訊產品。美國更向其盟友施壓，要求各國不用中國電訊產品，針對華為及中興的5G設備。更加要盟友拒絕出售含有美國技術的產品給華為。美國的歐洲盟友也不想得罪美國或中國，抗拒美國的壓力，仍然會採購華為5G產品。

中國本周宣布，所有國家機構及國企，都會只用國產的電腦操作系統及軟件。中國企業將不會用美國的窗口操作系統WINDOWS ，只會用國產的WPS。很明顯，中國要擺脫美國在電腦及電話操作系統上美國企業的壟斷，要用自己的系統取代美國的軟件，以免受到美國的制裁。

估計中國還需要幾年，才能在晶片設計及生產達到國際一流的水平。現時中國電訊生產商仍要受到美國的牽制，要能自己生產手機及電腦用的晶片，才能真正達到自給自足。現在中國未能掌握電訊產業鏈所有核心技術，短期內仍然要韜光養晦。現在華為已經可以用歐洲、南韓及日本的晶片生產手機。到中國能自給自足時，美國製造業將是最大的輸家。美國晶片生產商，將會失去中國這龐大市場。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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