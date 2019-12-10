森美控股料虧轉盈　股價曾爆升1.4倍

該股今日公布，預期截至今年12月底止年度將錄得溢利不少於3億元人民幣(下同)，主要由於一份削債協議導致集團的負債大幅下降而產生不少於3.5億港元的收益所致。去年同期則錄虧損9,750萬元。

另外，有關公司於今年6月30日的借款總額約6.43億元人民幣已逾期及或違反各貸款協議條款，受限於完成交換簽署文件，公司於周一(9日)與若干銀行訂立債務償付協議，據此，多間銀行同意將公司應付之相關未償還負債金額削減至償付餘額。

據該協議，公司向多間銀行償還金額將為2,049萬美元(約1.59億港元)，而貸款償付開支為238萬港元。悉數償付後，多間銀行會全面解除公司有關各自的未償還負債部分之責任及債項，而集團的餘下未償還銀行借款總額將削減至約2.09億港元。在收到存款及資金證明後，多間銀行將不會針對公司展開或繼續進行任何法律程序。

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