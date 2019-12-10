【股民熱話】2020年全球金融市場狂想曲…

眨眼又到年尾，又係時候展望新一年的投資市場表現。依家金融市場走向極端，全球債務不斷上升，但利率低處未算低、股指高處未算高，總之難以用正常的邏輯來推測投資市場表現。展望2020年美國的總統選舉活動，兩黨候選人都會積極利用「中國牌」爭取選票，適逢明年下半年香港亦有選舉活動，相信明年全球投資市場都不會平靜。

美國利率朝向零息時代？

2020年全球投資市場會出現甚麼意想不到的場面？首先，美國可能進入零息甚至負利率時代？現時，美國聯邦儲備基金利率為1.5至1.75厘，市場預期12月召開的聯儲局會議99%不會動息。之不過，不排除明年特朗普再次給予聯儲局減息壓力的可能性，事關一旦美國經濟再現衰退迹象，相信特朗普沒有太多選擇，就是以減息來支撐着經濟，好讓美國可以減少債務利息支出，延續美股牛氣，有利其順利當選。如是者，美國利率邁向零息甚至負利率的可能性不能完全抹煞。

中美貿戰演變成動干戈？

其次是，即使今年底前中美能達成首階段貿易協議，相信美國政府亦不會因此罷休，即會繼續找中國麻煩，包括發動貨幣戰、金融戰、科技戰。更不排除中、美會在某些問題上動干戈。

中國GDP增長「破六」人幣見7.2？

另一個明年可能出現的現象，就係中國經濟增長進一步放緩，甚至全年「破六」(增幅不足6%)，正式落入「5」時代。此外，人民幣在今年「破七」之後，明年上半年或會再進一步貶值至7.2。若然想做定存收息，但人民幣並沒有特別用途，真係要三思，免得賺息唔夠蝕價。

中東及美朝局勢再度升級？

此外，關於外圍，一則須留意中東局勢，二則要留意美朝關係。由於特朗普須要爭取能源業的選民，不排除明年會刻意做小動作，例如又再針對伊朗，刺激國際油價回升。至於美朝關係，今年兩國元首會面未能成功簽署文件，明年可否在中國的穿針引線之下，又再開美朝首腦會面，以為特朗普外交政績貼金，不妨等着瞧。

英國脫歐後反吸引資金流入？

英國將於12月12日舉行大選，若英國首相約翰遜所屬的保守黨能取得大多數，則英國有機會在2020年1月底前脫歐。要來的終歸要來，雖然英國脫歐的過程如英歐貿易和關稅問題上仍充滿挑戰，但總算去除一大不明朗因素，相對於歐洲已進入負利率時代，長遠英國反而有望成為資金的首選地，並重新在國際舞台建立地位，在自由貿易與國際合作上發揮較大的影響力。

香港經濟會先苦後甜？

香港經濟帶着今年種種不明朗因素，走進2020年。通脹升、經濟衰退、失業率上升，皆令民生經濟受到嚴峻考驗。明年下半年美國和香港都有選舉，不排除明年資產價格包括股、樓有機會出現「急殺落」的情況，尤其是下半年選舉的時段。不過，預計此前政府會加大扶持經濟的力度，而選舉後大局底定，只要政局上有突破，香港的經濟還是有望先苦後甜，不容過於悲觀，尤其是繼今年阿里來港上市後，預計明年將有更多中企來港上市，使香港成為中國的納斯達克市場，金融業仍會撐住半邊天！

上述都只是假設，到底會否成真，筆者亦沒有水晶球，但有一點可以肯定的是，美國總統選舉前，中美和香港局勢都不會平靜，投資者緊握扶手，笑看風雲變！

東方產經專欄作者 帥哥

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