致富智庫：聯儲局「時代智者」殞落　傳奇一生始於母親...

2019年踏入最後半個多月，金融市場「埋尾」巨星殞落，美國聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)周日(8日)逝世，享年92歲。在國際金融界，沃爾克有「巨人」之稱，這不僅因他身高逾兩米，更因他被公認為美國歷史上最偉大的聯儲局主席，對美國和世界經濟影響深遠，絕對稱得上「金融泰斗」。

他於2010年、當時已年屆83歲，曾經說：「我在此想明確地告訴你，如果銀行機構仍靠納稅人的錢提供保護，繼續隨意投機的話，危機還是會發生的。我老了，恐怕活不到危機捲土重來的那一天，但我的靈魂會回來纏住你們不放！」

【父母啟蒙造就一生】

回看沃爾克的成長，父母是「首先」的啟蒙者。於1927年9月，沃爾克出生於美國新澤西州，父親曾是該州一座小城的行政長官，一生清廉、勤勉、堅毅、執着；母親是那個時代少有的受過大學教育的女性，教子嚴格、持家有道。從父母身上，沃爾克學到受益終生的堅毅品格。

他大學本科畢業於美國著名學府普林斯頓大學，並於哈佛攻讀碩士，再到英國倫敦經濟學院攻讀博士。不過，由於個人事務，他未能完成博士論文，可說是人生憾事。

沃爾克曾憶述為何他憎恨通脹，一切始於1945年，當時他18歲，剛剛完成普林斯頓大學的學業。

母親對他說：「我們會給你每個月25美元資助。」

他說：「不足夠，我是男孩，需要更多。」

母親說：「你的姐姐們也是拿這麼多，你也是。」

他說：「姐姐們不需要那麼多錢，他們上學時是經濟大蕭條的中段，現在我們有通脹。母親，我需要更多錢。」

母親說：「我不理。」

他說：「所以我給所有姐姐寫信，問她們是否覺得我需要更多錢是合適的。她們說是，因通脹了，並一齊給母親信件，同意給我多一些錢。」

母親說：「我全部不管，就是25美元，像你的姐姐。」

或許就是這樣，母親鍛鍊了沃爾克的堅強性格，並為「打擊通脹」做事。

【由低做起 服務6任總統】

在1952年，當時年僅25歲的沃爾克在紐約聯儲銀行從經濟學家「由低做起」，到了1963年打後的半世紀，他先後被6位總統委以重任，尤其是1980年代成功克服高達兩位數的「超級通脹」，至今依然是一個「奇迹」，並為之後「黃金20年」打下鞏固的根基。

沃爾克在美國前總統卡特(Jimmy Carter)及列根(Ronald Reagan)期間出任聯儲局主席，最著名的是為了緩和惡性通脹，將利率大幅調高至22厘，雖然使美國製造業、農業和房地產業陷入困境，之後卻造就了長達20年的擴張。

他於1979至1987年在任期間，經歷石油危機、拉美危機、美債危機等，被譽為是美國最偉大的聯儲局主席，前主席格林斯潘讚他是「過去20年美國經濟活力之父」，前國務卿基辛格稱其為「時代的智者」。

【一生中面對3場危機】

他一生中，經歷了3場改變世界的危機，並一一攻破，令其聯儲局地位至今仍被視為「最偉大」。首先是1970年代的布雷頓森林體系危機和美元危機，確保了美元的國際貨幣儲備地位。

第二次危機是惡性通脹，即1970年代末期至1980年代中，成功遏制了高達兩位數的通脹，利率升至22厘，相信老一輩的香港人也印象難忘。

第三次危機是2008年金融海嘯，當時年逾八旬的沃爾克應奧巴馬邀請，臨危受命，以個人威望幫助奧巴馬應對危機，並設「沃爾克規則」，主要是禁止商業銀行再進行類似引發2007年次按風暴的風險投資。

【甘願清貧 貢獻社會】

值得留意的是，沃爾克在長期公職生涯中，甘願清貧，家庭經濟狀況並不佳，亦拒絕華爾街的高薪誘惑，甘於服務公共利益。即使擔任聯儲局主席時，仍在華盛頓租住簡陋的單位，坐飛機是經濟位。

【去年仍警告金融危機】

於2018年，年屆91歲的他批評美國的經濟和政治狀況全方位「一團糟」，同時批評聯儲局讓美國民眾失去信心，因當局2%通脹目標似乎沒有「理論上的證據」。

沃爾克直指，白宮正變成一個財閥政治(plutocracy)，華盛頓已由金錢操控，已經不由政府官員們運作，而是被各種遊說團體和智庫控制。

他又擔憂下一次金融危機的到來，雖然銀行的穩定性比以前更好，「但不知道他們到底在操縱甚麼，我們需要更好、更強大的監管權力」。

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