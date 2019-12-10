【即市分析】港股零方向有冇辦法？

東方產經專欄作者HS哥：投資市場近期有兩個「等待點」，其一是中美貿易談判在12月15日死線前會唔會有轉機，其二是英國本周四舉行大選之結果。當然，港股近期冇氣冇力冇方向，自然唔淨係因為外憂，內患未消亦是另一主因。

睇番近期能夠長炒長有的板塊可謂少之又少，就算昨日內房股因為人民幣短期反彈再抽上，但簡單一問：升勢能否持續？說到底都仲係要睇中美貿易談判發展，因為這絕對影響人民幣匯價以至港股走勢。

走勢上，恒指自今年8月起在24,899點見底回升後，無論高位阻力或下方支持皆逐步上移(當然暫未能斷定12月4日25,995點是否已是近期低位所在)，短線走勢偏好。不過，若從中線睇，恒指自4月至今反覆下跌之勢未停，加上近期10日、20日及50日線開始交纏，惟維持低成交，在在揭示大市暫時缺乏方向，市場觀望氣氛甚濃的實際情況，故建議未有貨者不妨忍一忍手，候方向較明確才押注，相信勝算較大。

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