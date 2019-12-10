A股快報：滬綜指險守2900點關　豬肉股殺跌

內地11月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長4.5%，與2012年1月數據持平，創近8年新高；預期升4.3%，前值升3.8%。滬深三大股指變動不大。

滬綜指半日跌5點或0.2%，報2,908點；深成指跌13點或0.14%，報9,862點；創業板指升1點或0.11%，報1,722點。

農林牧漁股跌逾1%；鋼鐵、煤炭及供水供氣股偏軟。次新股漲逾4%；傳媒娛樂、玻璃及陶瓷股升逾1%。

豬肉股殺跌，牧原股份挫5%；溫氏股份跌4%；唐人神、天邦股份、傲農生物、新希望等個股齊跌逾3%。內地11畜肉類價格上漲74.5%，其中，豬肉價格按年飆110.2%。

【09:26】A股快報：三大指數報跌 水泥煤炭股弱

內地股市三大指數齊低開，滬綜指低開5點或0.19%，報2,908點；深成指低開26點或0.27%，報9,850點；創業板指低開5點或0.31%，報1,715點。

板塊方面，水泥、煤炭、建築建材、農林牧漁、生物製藥及電訊股跌0.3至0.5%。紡織機械及印刷包裝股升0.4至0.5%。

浙商銀行低開0.43%。深交所公布，因浙商銀行在香港市場價格穩定期結束且相應A股上市滿10個交易日，將該行調入港股通，即日起生效。

郵儲銀行首日掛牌升1.81%。

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