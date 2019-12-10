【豬價飆逾倍】內地11月通脹4.5%　超預期

中國國家統計局公布，11月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長4.5%，預期升4.3%，前值升3.8%。

其中，食品價格上漲19.1%；非食品價格上漲1.0%。食品中，鮮果價格繼續下降6.8%；水產品價格上漲2.4%；鮮菜價格由上月下降轉為上漲3.9%；畜肉類價格上漲74.5%，其中，豬肉價格上漲110.2%，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅在11.8至25.7%之間。

非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、衣着價格分別上漲2、1.7和1.1%。交通和通訊價格下降2.8%；其中，汽油和柴油價格分別下降10.8和11.3%。

工業生產者出廠價格指數(PPI)下降1.4%，降幅按月收窄0.2個百分點，預期跌1.5%。

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