【專家點評】中信銀行(國際)：澳元受惠經濟回升

澳洲央行上周召開貨幣政策會議，決議維持隔夜拆款利率於0.75厘不變，符合市場預期。會後聲明表示，在必要時將放鬆政策以支持經濟持續增長，並指利率將長期保持在低位。

數據方面，第三季經季節調整後實質國內生產總值(GDP)按季增長0.4%，表現較市場預期的增長0.5%差；而10月季調後零售銷售按月持平，也不及預期0.3%，拖累澳元兌美元回落至0.6825。

中美貿易協議無限期，可能須等到2020年11月美國大選之後才會達成，但美國總統特朗普上周三改口風，指中美貿易談判進展良好，表態變化不定。美國勞工部公布11月非農業新增職位26.6萬個，創10個月以來最高，增幅遠超市場預期的18萬個。同時，失業率從10月的3.6%意外降至3.5%，為1969年以來新低，美匯指數從低位97.35回升至97.85水平。

美國就業數據強勁，本周聯儲局官員將召開今年最後一次議息會議，預期將維持指標利率在1.5%至1.75%不變。儘管美國總統特朗普重申與中國的貿談進展順利，但白宮表示原定本月15日向中國貨加徵關稅的措施可能有變。

此外，總統特朗普彈劾案進入另一階段。美國眾議院議長佩洛西指示眾議院司法委員會，起草對特朗普的彈劾文本，或可趕及在聖誕節前提交眾議院大會表決，令特朗普成為美國歷史上第三位面對眾議院彈劾程序的總統。美國政局不明，美元或受限制回落。

另一方面，澳洲央行聲明中預計澳洲經濟將逐步加速，通脹亦會逐步上揚，市場預期樂觀，澳元短線或有望重上0.70。

中信銀行(國際)

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