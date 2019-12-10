【即市分析】物管股仲值唔值得追入？
2019年12月10日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：愈接近年尾，港股就愈冇成交同方向。不過，部分基本面唔錯的板塊就值得候低收集，好似人民幣稍作反彈，內房股昨日(周一)就即刻抽上。但講到穩定性及值博率，就不及近期整固中的物業管理股。(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )
事實上，內房股及物業股可視作「一攻一守」之選，事關板塊基因有別，前者作為重人民幣資產板塊，人民幣反彈自然受刺激，但另一方面，若然中美貿易談判出亂子，其回調速度亦可以好快。相對地，物管股業務收入穩定，加上為輕人民幣資產板塊，且中美貿易戰對其業務發展冇太大影響；反而，部分物管股的大股東便是大型內房企業，咁在風高浪急下，內房「加注」物管股以分散整體投資風險的誘因更大，這亦是物管股可以穩步上揚的的主因之一。
此外，內房股作為重債行業之一，不少企業負債率甚高，本來這是行業問題，「以債養債」便可解決，惟要注意，近年不少內房已轉為發行美元債(主要認為美國在減息周期，咁企業還債時成本相對降低)，但由於美國聯儲局早前指，如無意外年內不會再減息，加上市場預期美國已屆減息周期尾聲，故內房企業未來無論係發美元債，定係發人民幣債，其養債成本進一步下降的可能性不大，這亦是板塊其中一個潛在不明朗因素。
走勢上，藍光嘉寶服務(02606)、雅生活服務(03319)、中海物業(02669)、新城悅服務(01755)、碧桂園服務(06098)及綠城服務(02869)都係近期成交較旺場的物管股，惟前四者仍守穩50日線，走勢較靚仔，但若然要再從中搵一隻做膽，則建議作為半新股的藍光嘉寶服務，近期股價跌到落48元邊即見承接，昨日重上10日線，反彈勢頭最明顯；加上該股作為半新股，冇乜蟹貨較易炒上，資金短期要博板塊重新發力，佢真係捨我其誰！建議有心人候低在49元水平吸納，目標價55元，止蝕位48元。
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