【即市分析】物管股仲值唔值得追入？

事實上，內房股及物業股可視作「一攻一守」之選，事關板塊基因有別，前者作為重人民幣資產板塊，人民幣反彈自然受刺激，但另一方面，若然中美貿易談判出亂子，其回調速度亦可以好快。相對地，物管股業務收入穩定，加上為輕人民幣資產板塊，且中美貿易戰對其業務發展冇太大影響；反而，部分物管股的大股東便是大型內房企業，咁在風高浪急下，內房「加注」物管股以分散整體投資風險的誘因更大，這亦是物管股可以穩步上揚的的主因之一。

此外，內房股作為重債行業之一，不少企業負債率甚高，本來這是行業問題，「以債養債」便可解決，惟要注意，近年不少內房已轉為發行美元債(主要認為美國在減息周期，咁企業還債時成本相對降低)，但由於美國聯儲局早前指，如無意外年內不會再減息，加上市場預期美國已屆減息周期尾聲，故內房企業未來無論係發美元債，定係發人民幣債，其養債成本進一步下降的可能性不大，這亦是板塊其中一個潛在不明朗因素。

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