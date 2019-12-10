【專家點評】中國銀河國際：網購培育中國服裝品牌

10月份社會消費品銷售按年增長7.2%，必選商品銷售與渠道表現符合預期。2019年10月，社會消費品零售總額達到3.81萬億元人民幣，名義按年增長7.2%。一至十月份社會消費品零售總額達到33.48億元人民幣，同比名義增長8.1%，汽車與石油消費持續下跌，以及雙十一大促銷提前分流，均拖累整體走勢。必選消費品方面，CPI持續高漲，必選超市渠道第三季營收加速增長，可選類商品10月份銷售額按年增幅大幅回落。

零售行業方面，行業指數下跌4.62%，行業估值指標仍處於低位。11月份商貿零售指數下跌4.62%，跑輸深證成指的-1.03%及上證綜指的2.29%。新零售指數下跌4.85%，跌幅略高於商貿零售指數。商貿零售各子行業中，百貨行業的跌幅最小，連鎖板塊的表現次之，超市板塊的下滑較明顯，我們的核心組合表現本月下跌8.53%，年初至今累計上升7.32%，估值處於周期低位。

今年雙十一當天全網銷售達到4,010億元人民幣，按年增長30.5%。回顧「雙十一

成交表現，電商發力於「渠道下沉市場」。「渠道下沉市場」的人口基數大，未來增長空間闊，消費者需求多樣化，海外網購佔消費一定比例，個人護理品牌銷售強勁。伴隨着市場開放擴大及跨境電商監管體制完善，海外購消費仍有增長空間。消費者需求升級，品牌效應明顯，電商平台成為品牌培育的新方式及服裝行業中國品牌崛起皆值得關注。

隨着年底傳統消費旺季回歸，聖誕與元旦雙節將至，且2020年農曆新年較往年提早一個月，線下促銷活動頻繁。與此同時，今年全國全網雙十一銷售加速擴張，各平台雙十二綫上活動也陸續開展。在全渠道促銷的各類商品中，化妝品類商品作為促銷重點品類銷售增速表現較佳。

中國銀河國際證券

－－－－－－