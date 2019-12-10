全球裁員潮！傳大摩為提高效率　裁減1500人

外電引述消息指出，摩根士丹利正在全球裁員約1,500人，佔員工總數約2%，當中包括幾名董事總經理，以作為年末提高效率舉措的一部分。

據悉，是次裁員主要針對技術和營運部門，亦包括銷售、交易和研究部門的管理人員。該行計劃在第四季業績中計入1.5億至2億美元的削減成本相關費用。

事實上，鑑於交易收入多年下滑，並且預期會有更多交易轉移至需要更少人手的電子平台，全球投資銀行一直在裁員。花旗集團和德意志銀行等公司今年亦已裁減數百個交易職位。

大摩近來因對其外匯期權櫃台的調查而受到關注。該行正在調查其交易員是否對相關複雜證券進行不正確的估值，從而隱瞞最多1.4億美元的虧損。當前的裁員對象還包括紐約和倫敦的外匯和債券部門高層。

該行行政總裁James Gorman從2015年開始削減四分之一的固定收益業務人手，並賣掉大部分的大宗商品業務，認為新規已永久損害該行業的前景。大摩第三季固定收益交易收入增長21%，去年該業務帶來50億美元。分析指出，大摩在削減撥給該部門的人手和資本的情況下，擴大市場佔有率，料至今年結束時，該行的固定收益交易收入將比2015年增加10%，而競爭對手高盛集團同期的收入總額料將下降約20%。

大摩的股價今年以來累升約25%，為2016年以來的最強表現。

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