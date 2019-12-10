【大戶觀點】中金：中國鐵塔可逢低買入

公司收入增長是否持續低於預期？似是而非。公司2019年2季度和3季度的收入同比增速分別為5.5%及4.1%，看上去略低於市場預期，主要原因是公司加快了業務的輕資產化轉型，公司逐步提升存量站址的共享率和租用社會資源的比例，以低成本方式解決營運商的覆蓋需求，通過成本加成定價模式，收入增長看似放緩，但實際以更高效方式保持穩健增長。

同時，公司進一步優化成本結構，站址維護和場租費用佔收比穩步下降，人員和電力成本持續優化；因此，公司的資本支出、現金流和淨利潤實現了可觀改善，提升了公司的資產營運效率，有助於鐵塔長期盈利能力和現金流，進一步增強公司的分紅能力。

5G收入何時體現？第4季度開始顯現。公司在前三季度並無5G相關收入確認，導致市場擔憂公司的5G需求和定價問題。我們認為5G正式商用之後租金收入將開始顯現，逐步消解市場疑慮；定價上仍沿用之前定價協議，並無降價現象；規模上開始逐步上量，有助5G收入增長逐步提速。

跨行業業務前景如何？厚積薄發。2019年前三季度跨行業收入同比增長100.7%，佔收入 2.4%。公司第2季度成立了鐵塔智聯(物聯網業務)和鐵塔能源(電力業務)兩個子公司，着眼於打磨產品、優化業務線。跨行業業務依托鐵塔龐大的站址資源優勢，新增業務具有成本低，利潤率高的特點，目前有部分省市的跨行業業務佔整體新增利潤30%以上。我們認為以輕資產模式經營的跨行業業務有助於公司提升現有龐大站址資源的利用率，助力公司業績增長改善，並貢獻可觀的利潤和現金流。

我們維持2019/2020年盈利預測不變，維持跑贏行業評級。當前中國鐵塔股價為1.59元，對應7.5倍2019年企業價值倍數；中金的目標價為2.5元，對應10.8倍2019年企業價值倍數，當前股價較我們的目標價有57.2%的上行空間，我們認為當前估值具有吸引力，推薦買入。主要風險為5G建設不及預期，以及新業務發展具有不確定性。

中金公司證券研究報告

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