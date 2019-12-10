新股專輯：招商局商業房託將注入更多物業

該房託現時有5個物業，黃氏指，現有物業集中於深圳，日後將有更多物業注入，但前提是要達一定的資本回報、出租率、租金水平等，而在股權架構上要作「紅籌化」安排。

被問及會否憂慮經濟下行影響物業出租率及租金收入，招商蛇口董事長許永軍認為，全球經濟面臨壓力，以企業角度，如何在困境中跑贏同業為考慮，強調集團業務架構優質、規劃完善，存有企業差異化優勢。

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