新股專輯：招商局商業房託將注入更多物業
2019年12月10日 10:46
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右起：房託管理人主席兼非執行董事黃均隆；招商蛇口董事長許永軍；招商蛇口總經理蔣鐵峰
相隔6年，本港再有房地產信託基金(REIT)上市！招商局商業房託(01503)首掛「潛水」，開市報3.29元，較招股價3.42元跌3.8%。招齊商局商業房託管理人主席兼非執行董事黃均隆表示，現時股價只是短期波動，對公司內在價值充信心，相信長遠可反映其價值。
該房託現時有5個物業，黃氏指，現有物業集中於深圳，日後將有更多物業注入，但前提是要達一定的資本回報、出租率、租金水平等，而在股權架構上要作「紅籌化」安排。
他又透露，母企招商蛇口(001979.SZ)部分物業新開業，租金水平及出租仍在培孕階段，相信待成熟後可注入。
被問及會否憂慮經濟下行影響物業出租率及租金收入，招商蛇口董事長許永軍認為，全球經濟面臨壓力，以企業角度，如何在困境中跑贏同業為考慮，強調集團業務架構優質、規劃完善，存有企業差異化優勢。
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