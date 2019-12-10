港股格局：陳炳強指月中貿談隨時令恒指跌穿26000
2019年12月10日 11:04
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股及美股近日欠缺動力，市場觀望氣氛濃厚，主要由於12月15日美國向中國徵收新一輪關稅的「死線」臨近，此將預示中美兩國能否達成首階段貿易協議。
雖然市場普遍認為關稅不變的機會較大，但港股近日反應不大，意味着此利好預期已大部分反映，故此若有利好消息，相信大市只能上試27,000點水平，27,500點更有極大阻力。相反，若有出乎意料的結果，例如美國如期向中國加徵關稅，則港股有機會下試甚至下破26,000點的技術支持(恒指暫報26,475點，跌18點)。
而近日多間大行陸續唱好內房股，認為中央或釋出放鬆信號，加上行業融資途徑似有所放鬆，內房股近日備受追捧。他認為板塊短期仍有力再升，但不少內房股累漲已多，現時已屆技術阻力位，建議待破位再追，博再有多一浸升幅。不過，他提醒投資者，雖然房地產措施略為寬鬆，但未至於鬆綁，中長線而言，內房盈利增長或會放緩。
另外，市場擔心第三輪藥品集體採購會採用淘汰制，醫藥股續捱沽。不過，他認為，過去兩輪相關政策過後，板塊均可好快重拾升勢，雖然現時新政令藥價令醫藥股受壓，但中長線銷量增長或會彌補藥價下跌的影響，加上內地藥物需求仍大，對行業前景仍樂觀。
藍籌股石藥集團(01093)早前跌穿17.3港元的技術支持，短線若未能重返其上，建議先行忍手迴避。至於中國生物製藥(01177)走勢相對較好，現時仍處於10元支持樓上，進取的投資者可先入一注博反彈，但市況仍然波動，建議止蝕位可訂於9.8元或10元。
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