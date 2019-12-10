【即市分析】洛鉬低位彈4成　有力再衝？

洛鉬是全球第二大鈷礦生產商，由於鈷是電動車電池的原材料，因此沽價起伏與電動車息息相關。近期洛鉬氣勢轉強，原因有三，其一，近日內地工信部公布對新能源汽車產業的發展規劃意見收集，冀2025年的新能源車銷量佔25%，意味電動車銷售增長空間大。

其二，全球最大的鈷礦生產商嘉能可將關閉Mutanda鈷礦。據悉該礦去年產量達2.7萬噸，集團有意停產2年，在供應減少之下，鈷價有望回升。洛鉬今年趁鈷價低位時增持礦源，近日宣布以7,410萬美元購入印尼華越鎳鈷30%股權，若未來鈷價上升，公司自可坐享其成。

對於鈷價走勢，大行摩根士丹利表示，鈷供應減少除了Mutanda礦場停產，也有的手工採礦大減的因素，料中國鈷庫存於明年第二季完成消化，因而看好鈷價前景。料洛鉬2020至2021年定價及盈利可顯著改善，將其H股調升至「增持」評級，目標價升至3.5元，距離昨日收市價2.91元，尚有約2成潛在升幅。

走勢方面，洛鉬由8月全年低位2.02元逐步回升，近月大致於2.43至2.8元之間上落整固，而過去兩個交易日股價均企於2.8元樓上，配合技術指標9日RSI升抵75，MACD牛叉持續擴闊，後市有望再進一步。建議在2.9元小注跟進，短線先望回補4月中的下跌裂口3.3元水平，向下跌穿10日線2.73元止蝕。

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