高通：料中國5G市場規模將領先世界

美國半導體製造商高通總裁Cristiano Amon日前接受內地官媒採訪時表示，在5G時代，中國的移動生態系統將非常有競爭力，預期中國5G市場規模將領先世界。

Amon稱，中國不斷加速5G部署，可能將擁有全球最大的5G網絡。而中國基站建設速度驚人，如果內地營運商的5G計劃如期展開，料至2020年底，中國將持有100萬個5G基站。這不僅能連接數十億部智能手機，還將使數十億其他智能設備和整個產業從5G發展中受益。

中國工信部於今年6月正式向中國三大營運商及中國廣電發放5G商用牌照，意味着內地正式進入5G商用元年。許多中國科技公司亦相繼推出5G智能手機。

Amon期望，在5G時代可繼續與中國夥伴緊密合作，不僅支持他們在國內市場的發展，同時亦助力中國智能手機走出國門。

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