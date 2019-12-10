港元拆息︰1個月升至2.48厘 呈兩連升
2019年12月10日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.12厘，呈三連升；1星期再升至1.48厘；與樓按相關的1個月升至2.48厘，連升兩日；3個月期企2.35厘水平。
10/12/2019
隔夜 1.12500厘
1星期 1.48964厘
2星期 1.63679厘
1個月 2.48071厘
2個月 2.35357厘
3個月 2.35464厘
6個月 2.35357厘
12個月 2.39500厘
9/12/2019
隔夜 1.09821厘
1星期 1.41887厘
2星期 1.56482厘
1個月 2.44625厘
2個月 2.34982厘
3個月 2.35302厘
6個月 2.34911厘
12個月 2.38661厘
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