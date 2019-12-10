【地產專題】放寬按保藥力過！北區上車盤成交減半

兩月前政府推出新按揭保險措施，曾谷起低迷的樓市，但現時該刺激作用已經失效。於12月首九天，全港7個主要住宅地區中，有6個二手買賣交投量比上月同期回落。當中包括粉嶺及上水在內的北區，僅錄個位數成交，按月跌幅達50%最大。而將軍澳區二手成交更下挫約45%。

北區向來是細價盤集中地，備受上車購買力支持。美聯周志強指出，全區本月暫只錄9宗買賣，較上月同期的18宗顯著下跌。他解釋，臨近年底為樓市淡季，加上不少準買家都憂慮社會氣氛會再惡化，即時令市場靜上加靜。雖然區內已有業主減價，但減幅普遍不大。

區內粉嶺名都錄得一宗低價個案。中原陳夑佳稱，該盤4座一個低層兩房單位，實用面積376方呎，剛連租約以435萬元售出，呎價僅約11,569元，單位約二十三年升值近1.3倍。據了解，該單位做價創屋苑今年新低，呎價亦是年內罕見跌穿1.2萬元的水平。

自從10月中宣布按揭保險樓價上限放寬後，將軍澳區同月即錄得超過260宗二手成交，其後交投持續回落。美聯林志堅透露，本月至今該區只錄得22宗買賣。若與11月同期交投量約40宗相比，再減少約18宗。

至於12月青衣區二手屋苑交投宗數僅約9宗，按月挫約40%。中原梁岳宏表示，業主叫價未肯回落，近期區內再現高價成交，準買家對後市更加觀望，減慢入市步伐。

此外，港島中價樓交投更為慘淡。該行楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園連同鄰近二手住宅(太古城除外)，本月只錄1宗成交。過去兩個月樓價持續上升，可做足九成樓按的放盤減少，準買家需要時間適應市場新的叫價，故導致交投萎縮。

事實上，近期不少成交單位做價都已重返去年價位。利嘉閣葉鎮江透露，大埔昌運中心1座高層A室，近日以535萬元交吉沽，以實用面積342方呎計，呎價約15,643元。據了解，同座較低層的同室單位，去年五月曾以540萬元登記售出，是次高層戶做價比去年中層更平。

牛頭角得寶花園特色戶同樣只以去年標準單位價賣出。市場消息指出，該物業一個頂層連天台戶，實用面積282方呎，近日以518萬元獲承接，呎價約18,369元。資料顯示，上址樓下一個分層戶，去年以528萬元登記轉手，反映最新成交單位連同天台的做價，還低出約10萬元。

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