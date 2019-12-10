【專家點評】陳蓓敏：越秀地產銷售勁值得憧憬

美國公布11月非農新增職位強勁，創10個月以來高位，達26.6萬個，遠超市場預期18萬個。失業率由10月份的3.6%降至3.5%。中、美貿易戰拉拉扯扯近約1年，兩國經濟尚能按其軌道而行，反之其他國家已對明年表現取態審慎。日本政府已先行計劃推出約26萬億日圓(約1.87萬億港元)刺激經濟方案。

聯儲局今晚開會議息，市場關注其對經濟評論。周四是英國大選，雖然執政保守黨暫時領先，但若未能取得過半數議席，脫歐事項仍未擺脫困局。法國全國大罷工已持續到第5日，政府和工會尋求談話。歐洲其他國家也有團體以不同理由號召群眾上街遊行示威。

特朗普會否在15日對中國加徵關稅？以其常變性格，真的是難以捉摸。市場投機者先行炒作貿易相關板塊，紙業股做好。恒指於26,500點水平窄幅上落。技術形態上，恒指尚有轉好的走勢機會。成交金額偏靜，龍頭手機設備股上爬動力減。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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