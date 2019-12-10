【專家點評】龔成：衍生工具有利有弊…

衍生工具 (Derivative Instrument)是一種金融投資工具，當中的價值是來自或反映自它所指定之資產，可以是股票、指數、商品、貨幣等。一般常見的衍生工具有期貨、期權、遠期合約、認股證、牛熊證等。衍生工具可以用作對沖風險、套戥、投機等。

--套戥--

衍生工具的另一作用就是套戥，意思是相同貨品，但利用不同市場上價格上的差異，在一買一賣下，賺取當中無風險的利潤，這在以前資訊不發達時經常利用，因為同一貨品在不同市場可以開不同的價格，不過現時則較少，就算有都只是一瞬間。

其實衍生工具的原意是給人減少風險，即上面所講的對沖作用，但慢慢發展到只為投機的人愈來愈多。而香港有玩衍生工具的散戶，相信99%都是為投機的。衍生工具由交入場費低，而且上落幅度相當大，因此很受散戶的歡迎。

--負面報工具--

與物業等不停收租，有正回報的情況不同，衍生工具往往出現相反的情況，如窩輪，持有愈耐時間值就愈消耗，變得越不值錢(例如今天匯豐股價是50元，某匯豐窩輪為0.5元，當一個月後匯豐的股價仍為50元，那該輪的價格必定比0.5元低，例如是0.3元)。

即是為獲得槓桿效果，將資金換成了負回報效果。當然因為這可有機會獲得高回報，但當中的成本往往甚高，及被散戶忽略的。

而另一原因令我不再玩這些衍生工具，是因為玩這些工具必須要非常貼市，正股一瞬間的變動，就會造成衍生工具價格的大幅波動，我自問沒有這時間及本事去貼住個市，所以這些工具不適合我。

其實，所有投資工具，包括衍生工具都是中性的，即沒有好壞之分，只有適合與不適合，視乎你怎樣運用。有些人可能玩這些工具玩得很好，但若果你沒有這時間、本事，那就不要見別人賺錢你就又去玩，因這只會得不償失，倒不如找一些真正適合你的工具會更好。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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