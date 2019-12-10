【午市重點睇】港匯高見7.8263 日圓偏軟
2019年12月10日 12:04
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●美匯指數企97.63，離岸人民幣(CNH)7.0369水平上落，港匯高見7.8263，日圓兌美元跌至108.64，歐元處1.1068，英鎊升上1.3151。金價於1,460美元關爭持。布油報64.13美元，紐油見58.91美元。道指期貨變動不大。
●恒指半日跌23點或0.09%，報26,471點。 https://bit.ly/2PtFV4P
-新股專輯：啓明醫療高開逾20%，招商局商業房託「潛水」。
-樂遊科技復牌曾漲15%。
-FSM HOLDINGS停牌，涉內幕消息。
●【即市分析】
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●【專家點評】
-藺常念：中美電訊業角力，最大輸家是… https://bit.ly/2YwtR76
-中信銀行(國際)：澳元受惠經濟回升。 https://bit.ly/2PnKZHS
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●港股格局：陳炳強指月中貿談隨時令恒指跌穿26,000點。 https://bit.ly/2PxEKRQ
●【大戶觀點】中金：中國鐵塔可逢低買入。 https://bit.ly/356LpZP
●A股快報：滬綜指半日跌5點或0.2%，報2,908點。 https://bit.ly/348ZXHc
●【豬價飆逾倍】內地11月通脹4.5%，超預期，並創近8年新高；工業生產者出廠價格指數(PPI)下降1.4%，降幅按月收窄0.2個百分點，預期跌1.5%。 https://bit.ly/2P3DZBd
●亞洲股市：日股微跌，韓澳股個別走。
●全球裁員潮！傳大摩為提高效率，裁減1,500人。 https://bit.ly/354bSYg
●麥樸思：要將10%投資押注黃金，原因係... https://bit.ly/2PxCdaj
●日本10年期債息升至零，為3月份以來首次。
●【股民熱話】2020年全球金融市場狂想曲… https://bit.ly/347P1cK
●時代的智者！聯儲局前主席沃爾克逝世，享年92歲。 https://bit.ly/2P6fmE8
-致富智庫：聯儲局「時代智者」殞落，傳奇一生始於母親... https://bit.ly/2t3Pj7V
●【地產專題】放寬按保藥力過！北區上車盤成交減半。 https://bit.ly/2E1lvLd
●人民幣兌每美元中間價為7.04，較上日上調5點子。
-人民幣Shibor︰隔夜息回落至2.19厘。
●港元拆息︰1個月升至2.48厘，呈兩連升。
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