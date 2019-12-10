【瑞銀推介】恒指力守二萬六　留意CALL輪牛證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：上周港股及外圍走勢主要受中美貿易談判時好時壞的消息影響，恒指並未出現明確方向，低位於上周三(4日)見過25,995點之後很快便反彈，重上26,000點的心理關口。

美國對中國貨品新一輪的關稅將於12月15日生效，市場估計談判的首階段協議在該日之前會有較清晰的發展。若以港股的中線發展觀察，恒指自8月中的低位24,899點起步，第一浪於9月中27,366點見頂；其後回落近2,000點至10月初25,521再展升浪，並升約2,400點後再於11月初27,900點回落。

恒指認購證12728，行使價27,100點，2020年2月到期，有效槓桿約15倍。

恒指牛證63003，收回價26,011點，2021年12月到期，有效槓桿約58倍。

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