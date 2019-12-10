【瑞銀推介】恒指力守二萬六 留意CALL輪牛證
2019年12月10日 12:33
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：上周港股及外圍走勢主要受中美貿易談判時好時壞的消息影響，恒指並未出現明確方向，低位於上周三(4日)見過25,995點之後很快便反彈，重上26,000點的心理關口。
美國對中國貨品新一輪的關稅將於12月15日生效，市場估計談判的首階段協議在該日之前會有較清晰的發展。若以港股的中線發展觀察，恒指自8月中的低位24,899點起步，第一浪於9月中27,366點見頂；其後回落近2,000點至10月初25,521再展升浪，並升約2,400點後再於11月初27,900點回落。
上述近4個走勢形成一個上升通道，上周三的低位剛好再觸及此通道的底部並展開反彈，且看後市會否收復50天線約26,637點甚至進入新一輪升浪。目前市況以消息主導而且較為飄忽，投資者入市宜控制注碼。若看好的話可留意恒指CALL輪(12728)、或牛證(63003)：
恒指認購證12728，行使價27,100點，2020年2月到期，有效槓桿約15倍。
恒指牛證63003，收回價26,011點，2021年12月到期，有效槓桿約58倍。
看淡選擇：
恒指認沽證(11882)，行使價26,000點，2020年2月到期，有效槓桿約15倍。
恒指熊證(62221)，收回價27,014點，2020年3月到期，有效槓桿約48倍。
筆者持有領展。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2019。版權所有。
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