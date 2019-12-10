新債王響警！美債問題浮面　未來10年見「真正動盪」

外媒報道，有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克表示，美國利率徘徊於歷史低位，但債務市場正在醞釀危機。

他相信，下一個10年將與1920年代相反，因為在下一次經濟衰退中，美國的「債務炸彈」將變得很不穩定。因為美國將不得不面對社會保障、醫療保健，以及基於赤字的支出，這些均必須在2020年代解決。另據美國國會預算辦公室所指，自2022年開始，聯邦赤字每年將超過1萬億美元的預測可能過於樂觀，因其假設是「經濟前景良好」，不會出現衰退，而且利率不會很高。

岡拉克預期，至2027年，美國政府利息成本佔國內生產總值(GDP)百分比，將由1.25%大幅升到至少3%。

他又認為，下一次危機會更加嚴重，將發生在企業信用方面。這些企業中，公司帳面上的債務水平達到破紀錄水平。公司債券市場更可能被嚴重高估，聽起來酷似2006年次級抵押貸款。他警告，當下一次經濟衰退來臨時，企業將無法解決其槓桿比率問題，投資級企業市場將出現大規模降級，導致大量資金撤離。故此，岡拉克認為，現在是投資者

進行防禦的時候，建議盡可能避免持有企業債。

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