【高盛推介】美團明顯落後 趁低可吼認購證
2019年12月10日 12:41
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：受內地初創電商平台淘集集因資金鏈斷裂正式宣布破產影響，美團點評周二(10日)早段明顯落後大市。
以過去5個交易日計，美團認購證共有約2,200萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，周二早段股價回落，即市見資金持續吸納其認購證。
投資者如看好美團，可留意購證(13676)，行使價106.98元，2020年5月22日到期，實際槓桿5.7倍，行使價100至115元之間的50兌1證中槓桿最高。
牛證則可留意美團牛證(62903)，收回價98.08元，行使價95.08元，換股比率100，槓桿比率14.3倍，相近收回價的牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡美團，則可留意沽證(12750)，行使價89.83元，2020年4月3日到期，實際槓桿6.4倍，行使價85至100元之間產品中槓桿最高。
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