【高盛推介】內房股受關注 認購證傳真
2019年12月10日 12:57
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：內房股近日表現強勢，吸引投資者關注。早前有券商發表報告預料中資地產股明年銷售額維持雙位數增速。另外亦有券商指最新政治局會議並沒提及內地房地產行業，釋出放鬆政策的訊號，相信內房股強勢會延至明年首季。
中國恒大日前公布補派去年股息，刺激股價周一(9日)高見20.45元的1個月高位，但其後股價回落，周二(10日)早段則下跌2%。
觀察個股認股證資金流向，過去5個交易日計有約120萬元流入恒大認購證。投資者如看好該股，行使價21.8元附近，明年4月到期的中期證是市場上其中一款活躍條款，可留意當中的購證(14205)，行使價21.85元，2020年4月23日到期，實際槓桿7.4倍，中期活躍條款。
碧桂園連續第4日上升，周一曾高見11.56元，為近1個月高位。投資者如看好該股，可考慮以行使價11.5至13元作為篩選認購證的條件，並可留意當中槓桿最突出的購證(20159)，行使價12.12元，2020年2月21日到期，實際槓桿8.1倍，行使價11.5至13元間產品中槓桿最高。
中海亦連續第4日上升，周二早段高見27.95元，是近4個月的高位。市場上該股認購證的選擇不多，投資者如看好中海，可留意當中槓桿最高的購證(19959)，行使價30.35元，2020年1月22日到期，實際槓桿18倍，市場上所有中海認購證中槓桿最高。
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