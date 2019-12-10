異動股：澄清未有預測溢利　酷派午後仍挫17%

該公司周一(9日)股價及成交量上升。董事會得悉最近若干媒體報道公司執董及行政總裁梁銳指：「截至2018年，公司還處於虧損，今年7月成功復牌後，每個月開始盈利，今年可以做到不虧損，明年爭取實現扭虧為盈」。

董事會澄清，上述有關2019年及2020年財務表現(包括獲利或虧損的引述)的陳述僅為梁銳的個人觀點及希望；旨在鼓勵員工努力工作，而該等陳述不擬構成公司就其業務或財務表現刊發的資料的一部分，且並不反映對公司未來營運、財務或業務狀況的任何預測。

公司指出，於2019年7至11月自業務營運錄得溢利，但董事會認為數字未必可呈現公司截至2019年12月31日止年度最終財務表現的準確性，因其仍須視乎其他可變因素，包括2019年12月的表現、匯率影響及非經營開支等。

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