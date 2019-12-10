貝萊德看好明年全球經濟　提防兩大市場風險

貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博(Ben Powell)表示，看好2020年全球經濟會持續增長，但提醒要留意兩大市場風險，包括中美貿易談判破裂，以及通脹加劇所能導致的金融市場震盪。

他指中美貿易戰將是持久戰，或持續10年不等，但預計明年貿談緊張局勢會緩和，過平靜的一年。因明年美國總統大選在即，美國有必要令經濟向好，而中國亦想稍作喘息，專注於國家改革開放步伐。

他長線看好中國股債市場，指兩市陸續被納入國際指數，有更多外資主動及被動資金追捧，中國國債前景尤其看俏。就算中國國內生產總值(GDP)增長放緩，但觀乎目前龐大基數，中國GDP逾14萬億美元，依然是全球經濟增長的最主要引擎。他預計，中國明年會繼續去槓桿，故在推行貨幣政策時會較為審慎。他預計，中國會在明年首季輕微加大基建項目，另輕微調低人民幣貸款基礎利率(LPR)，但名義利率及實際利率都會比其他國家維持較高水平。

該公司將美股由看好(overweight)改為中性，他強調並不是看淡美股，而是預期美國聯儲局明年會甚少推出貨幣刺激政策，國債孳息率會維持在低水平，所以會限制美股升勢。再者，美國總統選舉會令市場迷惘，或令資金流出美股。

目前該公司偏好風險資產，股票多於債券，尤其是日股及新興市場股票。美國國債及新興市場債券亦不俗，但歐元區政府債券則較遜色。

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