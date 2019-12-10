新品助攻？上季可穿戴設備出貨飆九成　Apple稱王

調查機構IDC發表《全球可穿戴設備季度追踪報告》顯示，2019年第三季全球可穿戴設備的總出貨量為8,450萬件，按年增長94.6%，創下單季紀錄。有關增長主要由如耳機等可聽設備推動，據佔了一半市場，其次為手帶和智能手錶。

第三季，可穿戴設備出貨量前5位排名分別為蘋果公司(Apple Inc.)的2,950萬件、小米的1,240萬件、三星830萬件、華為710萬件和Fitbit的350萬件，相應市佔率為35%、14.6%、9.8%、8.4%及4.1%。

報告指出，由於Apple Watch、AirPods和Beats耳機愈來愈受歡迎，促使Apple佔據了可穿戴設備市場的主導地位。隨着Apple Watch Series 3減價及AirPods Pro的推出，料將使Apple短期持續稱霸市場。

－－－－－－