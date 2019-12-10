樓價UPDATES：淡市下業主繼續劈價出貨

樓市轉靜，二手業主繼續劈價。將軍澳維景灣畔一房單位劈價逾10%後沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城加多近山高層C室，實用面積378方呎，一房間隔，可望海景，用家大膽還價，最終以890萬港元購入，實用呎價23,545元。原業主於2015年12月以1,053萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕163萬元，單位貶值15%。

●西營盤尚嶺高層B室，實用面積約389方呎，為一房連開放式廚房間隔，外望海景，近日獲外藉租客以每月2.6萬元承租，實用呎租約66.8元。業主於2016年9月以953.1萬元購入，租金回報率逾3厘。

●鰂魚涌太古城12月暫錄得6宗成交，平均實用呎價約20,621元，日前東海閣高層G室，實用面積572方呎，兩房間隔，望內園景，以1,160萬元連租約易手，實用呎價20,280元。原業主於2006年7月以368萬元買入，持貨13年帳面獲利792萬元，單位升值2.2倍。

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層A室，實用面積391方呎，一房設計，望海景加市景，獲租客以1.9萬元租入，實用呎租約48.6元。業主於2017年4月以880.6萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.6厘。

●小西灣藍灣半島5座高層B室，實用面積733方呎，套三房加工人房間隔，望海景，獲外區買家以1,450萬元買入，實用呎價約19,782元。原業主於2011年2月以900萬購入，持貨8年，按買入價計算，帳面升值61.1%，單位獲利約550萬元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔3座低層B室，實用面積398方呎，一房間隔，今年9月叫價730萬元放售，經議價後，減價88萬元或約12%，終以642萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,131元。原業主約於2006年1月以約210萬元購入，持貨約13年轉手帳面獲利約432萬元，物業升值約2.1倍。

●九龍灣居屋麗晶花園4座中層C室兩房戶，實用面407方呎，望內園景，獲同區換樓客以570萬元承接，實用呎價14,005元。原業主於2012年8月以261.5萬元買入，持貨7年易手帳面獲利308.5萬元，期內升值逾1.1倍，屋苑本月暫錄2宗成交，平均實用呎價13,713元。

●紅磡黃埔花園12月至今，暫錄兩宗成交，平均實用呎價徘徊於17,480元水平，其中2期10座低層A室，實用面積389方呎，屬兩房間隔，單位座向西北方，望內園景，現以約680萬元易手，實用呎價17,481元。原業主於2002年12月以128萬元買入，持貨17年帳面大幅獲利552萬元離場，單位期內升值逾4.3倍。

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新界區

●馬灣珀麗灣市況較為平靜，本月只錄得兩宗交投，平均實用呎價12,232元，呎價表現平穩，日前11座高層H室，實用面積537方呎，兩房間隔，享內園景，原叫價660萬元，經議價後終減價40萬元，至620萬元成交，實用呎價11,546元，原業主於2013年初以418萬元買入，持貨約6年，帳面獲利202萬元，期內升值約48%。

●青衣灝景灣10座低層C室，實用面積約498方呎，兩房兩廳間隔，望海景，以925萬元成交，實用呎價約18,574元。原業主於2009年4月以323萬元購入，持貨10年轉手帳面獲利約602萬元，物業升值逾1.8倍。項目本月暫錄約2宗二手成交，平均實用呎價約17,547元。

●屯門康德花園3座中層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，月租叫價1萬元，一名區內租客日前參觀上址一睇即中，並即場議價，業主肯減租500元，單位即以9,500元租出，實用呎租26.2元，業主於2013年9月以205萬元買入，租金回報約5.6厘。

●屯門麗日閣中層B室，實用面積257方呎，兩房間隔，原業主於2014年以216萬元購入作收租用途，最近租約完結，叫價400萬元放售，短短數日速獲年輕上車客洽購，減價25萬元後，以375萬元沽出，實用呎價14,591元，較對上一宗於7月錄得的高層E室成交價399萬元低約24萬元或6%。

●元朗錦綉花園本月暫錄4宗買賣，包括B段4街雙號洋房，實用面積840方呎，三房間隔，買家決定由租轉買承接，成交價975萬元，較原叫價1,000萬元，調減25萬元，實用呎價約11,607元。

●元朗尚悅12月錄得4宗成交，暫屬區內交投最多的屋苑，其中3座中層E室，實用面積355方呎，兩房間隔，銀主叫價500萬元放售單位，議價後，以495萬元沽出，實用呎價13,944元，原業主於2012年11月以359.6萬元買入，單位於7年間升值約135.4萬元或37.7%。

●粉嶺中心B座中層7室，實用面積535方呎，三房間隔，日前以645萬元獲承接，實用呎價12,056元。原業主則於2011年以320萬元購入上址，持貨8年，沽出帳面獲利325萬元離場，單位升值約102%。

●大埔中心4座高層F室一房單位，實用面積313方呎，兩房改一房間隔，享海景及內園池景，放盤第二日即以490萬元沽出，實用呎價15,655元，新買家為用家，原業主則於2016年以427萬元購入，持貨3年沽出帳面獲利63萬元，單位升值約15%。

●沙田御龍山10座高層D室，實用面積761方呎，套三房連儲物房間隔，望山景，以1,330萬元易手，實用呎價17,477元。原業主於2008年以781萬元購入，持貨11年沽出帳面獲利549萬元離場，單位升值約70.3%。

●西貢匡湖居3期A座高層F室，實用面積597方呎，兩房間隔，現連同車位以950萬元成交，實用呎價15,913元，新買家為區內長線投資者，見上址放盤罕有，而且連車位出售，議價數天即決定入市，原業主於2013年10月以718萬元買入單位及車位，持貨6年帳面獲利232萬元，期內升值32%。

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